Asaltan armados farmacia y se llevan mercancía

Sujetos portando armas de fuego amagaron a empleados de una sucursal de Farmacias del Ahorro, situada en el primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez, logrando llevarse mercancía y huyendo en un transporte público en modalidad de taxi.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 13:45 horas, por lo que elementos policiales municipales y estatales se movilizaron sobre la 9a. Sur y 1a. Oriente de la zona centro de la ciudad capital.

De acuerdo con datos preliminares, dos sujetos portando armas de fuego ingresaron al establecimiento.

Tras amagar al personal, los malhechores huyeron a bordo de un transporte público en modalidad de taxi, tomando rumbo desconocido.

En consecuencia, las fuerzas de seguridad implementaron una búsqueda sobre todo el perímetro, sin embargo, fue infructuoso ya que no lograron resultados favorables.

Finalmente, los uniformados les dieron indicaciones a los trabajadores de la farmacia para dirigirse a la Fiscalía General del Estado e interponer su querella por este delito.