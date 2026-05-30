Autobús se pasa la preferencia y choca

La esquina de la 11.ª avenida Norte y 15.ª calle Oriente, en la colonia Barrio Nuevo del municipio de Tapachula, fue escenario de un accidente entre dos vehículos particulares que dejó únicamente daños materiales por varios miles de pesos, esto durante las últimas horas de la noche del jueves.

No respetó vialidad

Sobre los hechos se dio a conocer que una camioneta de la marca Jetour, color negro, circulaba de norte a sur sobre la 11.ª avenida llevando la vía de preferencia a su favor, pero al llegar a la intersección con la 15.ª Oriente, fue impactada por un autobús Volkswagen del servicio de transporte privado.

Esto provocó que la lujosa SUV de origen chino acabara con severas afectaciones en el costado del lado del copiloto, quedando con abolladuras ambas portezuelas.

Seguro

Al no haber personas lesionadas, los conductores decidieron llegar a un acuerdo para deslindar responsabilidades mediante el seguro con el que los dos contaban, así que serían las compañías correspondientes quienes se encargarían de cubrir los severos daños en el vehículo particular.

A pesar de esto, intervino el personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva que inició el procedimiento legal relacionado con el accidente.

Además de las considerables pérdidas materiales, principalmente en la camioneta, se reportó crisis nerviosa entre el conductor particular y el chofer del autobús, aunque no hubo necesidad de que intervinieran los servicios de emergencia.