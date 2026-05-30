Camión de valores sale de la vía; tres heridos

Tres personas resultaron lesionadas levemente luego de que un camión de traslado de valores se saliera de la carretera sobre el tramo Palenque-Catazajá, a la altura de la colonia González.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba con dirección a la cabecera municipal palencana cuando, antes de llegar al punto conocido como Grúas del Pino, el chofer perdió el control del volante y terminó fuera de la cinta asfáltica.

Posible avería

Las versiones preliminares señalan que una posible falla mecánica en los frenos habría originado el accidente, provocando que la unidad abandonara el camino y quedara a un costado de la vía federal, entre la maleza.

Posteriormente, automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia, lo que generó una rápida movilización de corporaciones de socorro.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar los primeros auxilio a los tres ocupantes de la unidad. Después de ser valorados, se confirmó que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Elementos de las corporaciones policiacas tomaron conocimiento de los hechos y llevaron a cabo las diligencias necesarias para determinar las causas del accidente, además de coordinar las maniobras para el retiro del vehículo siniestrado.

El incidente causó momentánea movilización de cuerpos de emergencia, aunque la circulación en el sitio no se vio afectada de manera significativa.