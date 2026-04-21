Camioneta se sale del camino por pavimento mojado

En la entrada a la ciudad de Comitán se dio un accidente vehicular, esto sobre el tramo carretero que conecta con el municipio de Teopisca, luego de que la persona que manejaba una camioneta perdiera el control del volante y se saliera de la cinta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada era una camioneta Nissan Frontier de color blanco, modelo reciente, cuyo conductor presuntamente no logró maniobrar adecuadamente debido a las condiciones del pavimento mojado

El incidente sucedió debido a que el vehículo circulaba por la zona y, al perder adherencia en el asfalto, terminó fuera del camino.

A pesar de lo aparatoso del percance, el automovilista resultó ileso, registrándose únicamente daños materiales en la unidad que acabó varada entre los matorrales.

Al lugar se espera el arribo de una grúa para realizar las maniobras correspondientes y retirar el vehículo, el cual será trasladado a un taller para su reparación.

Autoridades pidieron a los usuarios extremar precauciones al conducir en lluvia, reducir la velocidad y mantener la distancia adecuada para evitar este tipo de accidentes.