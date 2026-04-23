Carambola salda con tres lesionados

Con tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales se saldó una carambola vehicular ocurrido mediodía en Comitán, que involucró a dos colectivos y una camioneta, que movilizó a cuerpos de emergencia.

El incidente se suscitó sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 2a y 3a. calle Sur, frente a una estación gasolinera.

El incidente ocurrió en un retorno del carril que conduce de sur a norte, en donde el conductor de una Ford Ranger color negro pretendió incorporarse para dirigirse al sur.

No obstante, en la maniobra fue impactada por un colectivo de la ruta 406 que cubre y de rebote golpearon a otro colectivo de la ruta 48-03.

En el incidente se reportó al número 911 que tres personas resultaron lesionadas, por lo que se movilizaron paramédicos de Protección Civil, quienes valoraron a los lesionados y trasladaron a una al hospital para descartar heridas de gravedad.

La vía se mantuvo cerrada por al menos una hora, donde agentes de Vialidad y Tránsito llegaron para brindar apoyo, así como para realizar peritajes y se deslinden responsabilidades en las siguientes horas.