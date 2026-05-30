Choca con revolvedora y termina en el camellón

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde del viernes sobre el periférico Sur, a la altura de la Fuente de Colores en la capital chiapaneca, movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades viales.

Lo anterior luego de que un automóvil particular terminara sobre el camellón central tras colisionar contra una unidad revolvedora.

Se estrellaron por alcance

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 15:35 horas cuando la revolvedora perteneciente a una empresa privada y un vehículo tipo sedán circulaban sobre esta importante vía de comunicación.

Sin embargo, por causas que serán determinadas por las autoridades competentes, ambas unidades se vieron involucradas en un impacto por alcance.

La fuerza de la colisión provocó que el automóvil particular perdiera el control y fuera proyectado hacia el andén central, donde quedó varado entre la infraestructura vial.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de la magnitud del percance. Minutos después arribaron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes realizaron las primeras diligencias y coordinaron las labores para evitar nuevos incidentes.

Resultaron ilesos

A pesar de lo aparatoso de la colisión y de los daños visibles que sufrió el sedán, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas. Tanto los ocupantes del automóvil como el operador de la revolvedora resultaron ilesos, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Los daños materiales fueron valuados en varios miles de pesos, principalmente en la carrocería del automóvil afectado, así como en algunos elementos del camellón central.

Para retirar la unidad siniestrada y restablecer por completo la circulación, agentes de Tránsito solicitaron el apoyo de una grúa con plataforma. El automóvil fue remolcado al corralón correspondiente mientras se llevan a cabo los procedimientos para deslindar responsabilidades en las próximas horas.

La circulación presentó afectaciones parciales durante varios minutos, aunque posteriormente fue restablecida de manera normal.