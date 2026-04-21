Conato de incendio moviliza a bomberos

En una tienda en el municipio de Tapachula sucedió un conato de incendio que provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia que verificaron que no existieran riesgos para los trabajadores y clientes.

El hecho ocurrió durante el mediodía del lunes en un negocio ubicado en la 11.ª avenida Sur y 42.ª calle Oriente, en la colonia Indeco Cebadilla, presuntamente a causa de un cortocircuito.

Sofocan fuego

Los trabajadores del lugar, que funciona como cervecentro, y vecinos al percatarse que empezaba a salir humo, intervinieron y lograron controlar el fuego.

A pesar de ello, acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes llevaron a cabo los trabajos para establecer que ya no había riesgos para los empleados.

Se dijo que estos presentaron crisis nerviosa, aunque sin necesidad de que alguien fuera trasladado a un hospital.

Sin embargo, las autoridades recomendaron a los encargados del negocio realizar una supervisión minuciosa del sistema eléctrico con la finalidad de que no se repita el incidente.

Asimismo, pidieron que en caso de detectar situaciones similares es importante reportarlo de inmediato a los números de emergencias y facilitar la atención por parte de los servicios de auxilio.