Investigarán a policías por hechos en plaza Kafeto

Al realizar su transmisión en vivo desde Tapachula, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, mencionó que tras los lamentables hechos ocurridos en la plaza Kafeto las investigaciones continúan por la posible participación de más servidores públicos coludidos.

Lo que ocurrió en el sitio fue que jóvenes armados realizaron destrozos y disparos, lesionando a una persona del sexo femenino; además se confirmó la presencia de una patrulla de la Policía Municipal.

Señaló que el 15 de abril se inició la carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa, contra la salud y portación de armas de fuego, llevando a cabo la detención de Lenin “N” y Laura “N”, ya que con base en las cámaras de videovigilancia, se acreditó su participación.

Asimismo, se constató la presencia de una patrulla de la Policía Municipal y sus dos ocupantes, quienes estuvieron en el lugar de los hechos y no dieron parte, por lo cual se detuvo a Exal “N” y Marvin “N”, ambos policías municipales, quienes son investigados por su presunta complicidad.

Villa Comaltitlán

En otro momento, Jorge Llaven explicó que el pasado 19 de abril se registraron hechos lamentables en el municipio de Villa Comaltitlán, donde persistía un bloqueo carretero luego de un accidente de tránsito en el que perdió la vida un joven.

En el lugar se instaló una mesa de trabajo instaurada por la Secretaría General de Gobierno y Mediación, con la participación de subsecretarios, delegados de gobierno, la Fiscalía de Distrito y Ministerio Público, para atender a los pobladores inconformes.

Detalló que la Fiscalía integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión contra el presunto responsable, cuya localización continúa en proceso para que enfrente a la justicia.

Sin embargo, algunas personas bloquearon la carretera, retuvieron a servidores públicos y los amenazaron con causarles daño.

Ante esta situación, fuerzas del orden estatal implementaron un operativo, liberaron la vía de comunicación, rescataron sanos y salvos a los funcionarios.

Por estos hechos, 22 personas fueron detenidas y trasladadas a la Fiscalía de Distrito en Tapachula y actualmente rinden declaración.

Tziscao

De igual forma, Llaven Abarca dio a conocer que entre los ejidos El Refugio y Tziscao, municipio de La Trinitaria, se dio un altercado en donde lamentablemente perdió la vida Rigoberto “N” (49 años), originario del ejido El Refugio.

Por ello, se inició la carpeta de investigación el 18 de abril y en coordinación con un equipo de peritos, agentes de investigación y del Ministerio Público, se acudió al lugar de los hechos, en el que se halló su cuerpo sin vida, el cual presentaba un impacto de arma de fuego.

Mencionó que también se registraron daños en algunas viviendas y en este mismo evento resultó lesionada Margaria “N”, quien presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en más del 50 % del cuerpo.

Posteriormente, la víctima perdió la vida a consecuencia de esto, por lo que la investigación fue reclasificada al delito de feminicidio.