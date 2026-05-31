La atropella colectivo al cruzar calle

Atropellada fue como quedó una joven mujer, quien resultó lesionada la mañana del sábado. El presunto responsable era una unidad del transporte público sobre el bulevar Damiano Cajas, a la altura de una conocida tienda de calzado ubicada en una de las zonas con mayor afluencia vehicular y peatonal de la ciudad de Tapachula.

El accidente se dio cuando la peatona intentaba cruzar la vialidad. En ese momento, una combi de color verde dedicada al servicio público circulaba por la zona y la embistió.

Reporte al 911

El percance generó la movilización de ciudadanos, comerciantes y automovilistas que se encontraban en la zona, quienes rápidamente se acercaron para auxiliar a la mujer y solicitar el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Testigos señalaron que la víctima permaneció varios minutos sobre el pavimento mientras llegaban los cuerpos de auxilio. Algunos presentes colaboraron para resguardar el área y evitar que otros vehículos se aproximaran, con el fin de prevenir un nuevo incidente.

El colectivo permaneció en el sitio tras el percance, mientras el chofer esperaba la llegada de las autoridades correspondientes para rendir su declaración y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Minutos después, arribaron paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes brindaron atención prehospitalaria a la lesionada.

Tras una valoración inicial, determinaron que era necesario trasladarla a un hospital para una revisión más exhaustiva, debido a las contusiones sufridas.

Por otra parte, elementos de Tránsito del Estado realizaron las diligencias correspondientes, recabaron información y elaboraron el peritaje que permitirá establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

El accidente provocó afectaciones momentáneas a la circulación en el bulevar, especialmente en las inmediaciones del mercado San Juan.