Por invadir un predio abandonado los arrestan

Dos personas fueron detenidas al oriente del municipio de Cintalapa por autoridades municipales luego de encontrarse en el interior de una propiedad privada. Vecinos ya han denunciado la falta de interés por parte de los dueños de solucionar el problema.

Trascendió que minutos después de las 14:00 horas, habitantes de la 4a. Oriente y avenida Central reportaron a las autoridades ruidos extraños en el interior de un predio abandonado que anteriormente fungió como terminal de autobuses.

Elementos de la Policía Municipal se constituyeron y encontraron a dos personas en aparente estado inconveniente, quienes de inmediato fueron puestas a disposición para que el juez determine su situación legal.

Días antes vecinos inconformes denunciaron que al terreno ingresan personas en situación de calle y que presuntamente se han robado algunos materiales como metales, cableado; además de hacer sus necesidades fisiológicas, dejando un aspecto inadecuado y falto de higiene. Piden mayor seguridad en la zona.