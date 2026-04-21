Queda prensado entre los restos de su automóvil

Un aparatoso accidente se registró sobre el tramo carretero Comitán-Teopisca, a la altura de la localidad Laguna Larga, donde el conductor de un automóvil terminó prensado tras sufrir una volcadura.

Pavimento mojado

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en la demarcación del municipio de Comitán cuando el conductor de un Volkswagen Jetta de color blanco circulaba sobre la vía de comunicación y presuntamente perdió el control debido al pavimento mojado.

Lo anterior provocó que se saliera de la carretera y volcara de manera aparatosa.

Tras el impacto, la unidad acabó severamente dañada y el conductor atrapado entre los fierros retorcidos, lo que generó la rápida movilización de pobladores, quienes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, con base en Abelardo L. Rodríguez, arribaron al sitio y, con apoyo de habitantes de la zona, lograron colocar el vehículo sobre sus llantas para rescatar al herido, quien posteriormente fue extraído y atendido en el lugar.

Debido a la gravedad de las lesiones, el automovilista fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Por otra parte, elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento del percance, realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas, así como el deslinde de responsabilidades en las próximas horas.