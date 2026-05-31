Rescatan a pareja tras caer con vehículo a río

Una pareja se salvó de milagro durante este fin de semana al salirse el vehículo en el que se desplazaban de la carretera y caer a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad hacia el río Coatán, a la altura del puente Malpaso, en el tramo carretero que une a la cabecera municipal de Tapachula y a Nueva Alemania.

Atrapados

Ante el reporte recibido a los números de emergencias en las últimas horas de la noche del viernes, rápidamente se movilizaron los cuerpos de socorro y de seguridad quienes a pesar de la oscuridad lograron sacar a las dos personas —un hombre y una mujer— que habían quedado atrapadas en el interior de la unidad.

Personal de Protección Civil, del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), Policía Municipal y del Estado, entre otras instituciones, participaron en las aciones para impedir la circulación mientras se realizaban las labores de rescate.

Abandonan vía

Se dijo que al parecer el exceso de velocidad hizo que el conductor perdiera el control del vehículo, saliéndose de la carretera poco antes del puente, lo que hizo que se precipitaran hacia el afluente.

Enemías "N" y Melisa "N" después de ser rescatados fueron trasladados de emergencia a un hospital para su atención médica, ya que presentan lesiones de gravedad.

Las autoridades iniciaron las investigaciones relacionadas con el percance para determinar las causas del mismo, estableciendo a la vez que el automóvil fue considerado como pérdida total, pero a pesar de esto aún pudieron sacar con vida a los pasajeros de los fierros retorcidos de la unidad.