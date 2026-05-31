Salvan a pescadores al volcar embarcación

La oportuna intervención de elementos de la Secretaría de Protección Civil del Estado evitó que un incidente marítimo registrado durante una competencia de pesca deportiva pasara a mayores, luego de que una embarcación con tres tripulantes volcara en aguas de la costa de Tonalá.

El incidente ocurrió durante las actividades del Primer Torneo de Pesca de Pargo y Robalo, evento que reunió a decenas de participantes en la zona de Madresal.

De acuerdo con información oficial, una de las lanchas inscritas en la competencia tuvo una volcadura mientras se encontraba en navegación, situación que activó los protocolos de atención establecidos para el evento.

Rescate

Tras recibir el reporte, integrantes del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de Protección Civil se desplazaron al sitio a bordo de la embarcación PC-01 para brindar asistencia a los ocupantes y verificar sus condiciones de salud.

A su llegada, los rescatistas localizaron a los tres pescadores y realizaron una valoración médica preventiva. Los tripulantes presentaban únicamente lesiones menores, entre ellas una abrasión y molestias relacionadas con dolor de cabeza, sin que se detectaran afectaciones que pusieran en riesgo su integridad física.

Luego de confirmar que los afectados se encontraban estables, el personal de emergencia les brindó apoyo para regresar de manera segura a tierra firme.

Asimismo, se efectuaron maniobras para remolcar la embarcación accidentada hasta el embarcadero de Boca Las Gaviotas, donde quedó resguardada para su revisión.

Autoridades destacaron que la presencia permanente de equipos de emergencia en eventos masivos y actividades recreativas permite ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier contingencia, reduciendo riesgos para participantes y visitantes.

El incidente concluyó sin consecuencias mayores y los tres pescadores fueron reportados fuera de peligro, permitiendo que las actividades relacionadas con el torneo continuaran bajo supervisión de las autoridades.