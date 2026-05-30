Se incendia lavadora dentro de una vivienda

En la colonia Las Terrazas, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, una movilización de cuerpos de emergencia se registró luego de que una lavadora se incendiara al interior de una vivienda, generando alarma entre los habitantes del inmueble y vecinos del sector.

De acuerdo con el reporte recibido a través del número de emergencias 911, elementos de la Estación Central de Bomberos acudieron al sitio a bordo de la Unidad 15 para atender la situación y evitar que las llamas se extendieran a otras áreas de la casa.

Rápida respuesta

Al arribar al domicilio, los rescatistas localizaron el fuego concentrado en el área de lavado, donde se encontraba el electrodoméstico afectado. De inmediato llevaron a cabo labores de control y enfriamiento para sofocar el incendio y minimizar los daños.

Asimismo, el personal efectuó maniobras de ventilación, abriendo puertas y ventanas para permitir la salida del humo acumulado y reducir riesgos para los ocupantes de la casa.

Gracias a la rápida respuesta de los “tragahumo” el siniestro fue controlado en pocos minutos, evitando que alcanzara muebles, instalaciones eléctricas u otras habitaciones del inmueble.

Sin intoxicados

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas por inhalación de humo, reportándose únicamente daños materiales en la lavadora y afectaciones menores en el área donde ocurrió el siniestro.

Aunque las causas exactas serán determinadas mediante una revisión técnica, de manera preliminar se presume que una falla eléctrica en el equipo pudo haber originado el cortocircuito y posteriormente el incendio.