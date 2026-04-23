Se incrusta camioneta de reparto en poste de luz

Una vialidad bloqueada y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente ocurrido la tarde del miércoles en calles de Cintalapa. Los primeros informes indican que la pick up sufrió una falla mecánica en los frenos y se estampó contra un poste de concreto.

Pasaban de las 15:00 horas. Vecinos de la calle Central con 6a. Sur, barrio Guadalupe, fueron testigos de la colisión de una camioneta de reparto de una empresa refresquera con una estructura perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cómo fue según testigos

Según las versiones, refieren que el conductor se desplazaba con dirección al norte pero de forma inesperada se observaron movimientos bruscos, en un intento por controlar la unidad de reparto que transportaba botellas de refresco, para finalmente chocar en la columna de cemento.

Al lugar arribó personal de Protección Civil para valorar al conductor, quien afortunadamente no presentó lesiones, únicamente leve crisis nerviosa, permaneciendo hasta que directivos de su empresa se hicieron presentes para darle solución a la problemática.

Finalmente, socorristas al notar el desprendimiento del pilar de concreto colocaron un acordonamiento para evitar el paso de transeúntes como de vehículos en tanto personal de CFE realizara el cambio de la estructura dañada, sin olvidar que el vehículo siniestrado fue llevado al corralón.