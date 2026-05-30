Semaforazo salda con una mujer lesionada

Un fuerte choque entre un vehículo particular y una combi del servicio de transporte público, en el centro de la ciudad de Tapachula, dejó como saldo a una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales, movilizando además a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la avenida Central Sur y 4.ª calle Poniente-Oriente, cuando uno de los conductores no respetó la señal de alto del semáforo que funciona a la perfección en este lugar.

Brindan auxilio

Los vehículos involucrados eran un colectivo de la ruta Estación Galaxias y un automóvil particular de color gris, por lo cual acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja Mexicana tras recibir el reporte a los números de emergencias.

Al arribar localizaron a una persona del sexo femenino, de la tercera edad, quien presentaba lesiones de consideración, así que tuvo que ser trasladada a un sanatorio particular.

Elementos de la Policía Vial Preventiva se encargaron de iniciar las diligencias que permitan deslindar las responsabilidades, ya que aparte de la persona lesionada, los daños materiales son por varios miles de pesos.

Ante el fuerte impacto, el automóvil particular acabó a unos metros de un poste de concreto y la unidad de servicio público con daños en la parte frontal izquierda.

A pesar de que las recomendaciones de las autoridades hacia los conductores para que respeten los señalamientos viales son constantes, siguen registrándose percances en cruces de calles donde se ubican semáforos, los cuales funcionan a la perfección.