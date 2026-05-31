Trata de retornar y termina chocando

Este fin de semana un accidente automovilístico sucedió sobre el libramiento Sur de la capital chiapaneca, el cual dejó como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular, sin que se reportaran personas heridas.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades de Tránsito y Vialidad Municipal, el percance ocurrió en el carril con dirección de poniente a oriente, a la altura del retorno ubicado en la antigua entrada al zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT).

Tras recibir el reporte a través de los números de emergencias, elementos de vialidad se presentaron para atender la situación y coordinar las labores necesarias para evitar complicaciones en una de las vialidades con mayor flujo de la ciudad.

Al arribar, los agentes localizaron dos vehículos particulares involucrados en una colisión que provocó severos daños en las carrocerías.

Aunque las causas exactas del accidente no habían sido determinadas de manera oficial, las primeras diligencias permitieron establecer que ambos automóviles participaron directamente en el percance. Presuntamente uno de ellos al tratar de retornar causó el choque.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes de las unidades presentó lesiones que requirieran atención médica. Los involucrados fueron valorados en el sitio y se confirmó que únicamente se registraron daños materiales.

Minutos después del accidente arribaron representantes de las compañías aseguradoras de los conductores, quienes iniciaron las negociaciones correspondientes para determinar la responsabilidad y buscar una solución conciliatoria entre las partes.

Cerca de una hora después del percance, una grúa con plataforma fue requerida para retirar los vehículos siniestrados, los cuales fueron trasladados al corralón en turno.

Una vez concluidas las maniobras de retiro, la circulación fue restablecida por completo.