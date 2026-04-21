Tres muertos y un herido grave tras ataque armado

Nueve civiles armados abrieron fuego contra agentes policiacos luego de ser informados de un cateo sorpresa en la colonia Xamaipak, en la capital chiapaneca, dejando primero a dos personas sin vida y a un herido crítico, posteriormente localizaron a uno de los que se habían fugado y lo abatieron.

El reporte fue realizado alrededor de las 06:05 horas del lunes, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la 14.ª Poniente y 10.ª Sur de la colonia mencionada.

Ahí, se informó que las fuerzas del orden al parecer iban a realizar un cateo al interior de un domicilio aparentemente usado como casa de seguridad; sin embargo, al parecer se equivocaron de vivienda y fueron sorprendidos a tiros.

Los uniformados repelieron las agresiones que se extendieron cerca de 20 minutos. Como saldo del ataque, dos personas fallecieron y una resultó gravemente lesionada.

Los demás civiles lograron emprender la huida tomando rumbo desconocido. Se indicó que la unidad en la que viajaban fue abandonada en las inmediaciones de la gasolinera San Luis.

Mientras tanto, un sujeto huyó en un vehículo hatchback compacto de la marca Volkswagen CrossFox.

En la vivienda asegurada lograron encontrar seis armas largas, equipo táctico y dos vehículos particulares.

Localizaron a uno

Más tarde, en un intento por huir en una unidad robada un civil armado fue alcanzado por las fuerzas policiales dejando como saldo un Gol de color negro asegurado y a una persona sin vida en la colonia Nuevo San Juan, situado en los límites de La Condesa, al poniente norte de la ciudad.

De acuerdo con datos recabados, minutos antes el individuo —portando un arma larga tipo “cuerno de chivo”— huía en un Volkswagen CrossFox de color gris, sin embargo, al verse acorralado por los agentes de la ley lo dejó abandonado en la colonia Las Granjas sobre la calle Guanajuato.

Ahí, observó a una mujer que lavaba su Volkswagen Gol de color negro y sin mediar palabra alguna abordó la unidad y se puso en movimiento a toda velocidad.

Acto seguido ingresó por un camino de extravío, conocido como la calle El Rosal, justamente en la colonia Nuevo San Juan, al extremo poniente norte.

Sin embargo, fue alcanzado por policías que comenzaron a abrir fuego, desatándose una balacera. Durante el intercambio de disparos, el joven perdió la vida, quedando tendido entre la maleza.

Hasta el momento, las autoridades no han dado mayores detalles al respecto, aunque la unidad robada fue asegurada y trasladada a las instancias competentes.