Un deceso y un menor malherido en choque

Un trágico accidente de motocicleta dejó como saldo una persona sin vida y un menor de edad gravemente lesionado, en hechos registrados en las últimas horas de la noche del domingo.

Eso fue sobre la carretera Las Delicias-La Independencia, a la altura del lienzo charro, antes de llegar a la comunidad Vicente Guerrero, en la demarcación de Ocozocoautla.

Perdió el control

De acuerdo con los primeros reportes, ambas víctimas viajaban a bordo de una motocicleta cuando presuntamente debido al exceso de velocidad, el conductor perdió el control de la unidad y se estampó contra una valla metálica de contención.

En el lugar falleció Daniel Eduardo “N” (29 años) debido a las severas lesiones sufridas por el violento impacto.

Mientras tanto, un adolescente de 15 años de edad, quien fue identificado pero se omite su nombre por ser menor de edad, resultó con heridas de gravedad.

Por ello, fue auxiliado por paramédicos y trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Luego del percance, elementos de seguridad arribaron al sitio para acordonar el área y evitar nuevos accidentes, mientras personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar con precisión las causas del fatal percance, aunque no se descarta que la velocidad inmoderada haya sido un factor determinante en este lamentable hecho.