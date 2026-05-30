Unidad de carga y auto colisionan en carretera

Durante la mañana del viernes, un aparatoso accidente carretero sucedió sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, el cual dejó como saldo dos personas lesionadas y daños materiales de consideración, además de afectaciones temporales a la circulación vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 08:45 horas a la altura del fraccionamiento Santa Fe, donde automovilistas alertaron a las autoridades sobre una fuerte colisión entre un vehículo particular y una unidad de carga.

Los elementos de la Policía Municipal de Vialidad se movilizaron a la zona para tomar conocimiento de los hechos, coordinar el flujo vehicular y solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al arribar, las autoridades localizaron las unidades involucradas. El automóvil con visibles afectaciones al quedar incrustado en la plana del camión de carga.

Lesionados

Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron con diversas lesiones en las extremidades, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos para brindarles los primeros auxilios.

Los socorristas llevaron a cabo una valoración médica en el sitio y determinaron que, pese a las lesiones sufridas, ninguna de las víctimas presentaba heridas de gravedad que requirieran de traslado a un hospital.

Ambas personas permanecieron en el lugar de los hechos mientras se concluían las diligencias.

El accidente generó complicaciones momentáneas en la circulación debido a la presencia de los vehículos siniestrados y a las labores de auxilio. Sin embargo, elementos de Tránsito implementaron medidas preventivas para evitar nuevos incidentes y agilizar el tránsito en la zona.

Una vez concluidos los trabajos periciales y el levantamiento de información, una grúa con plataforma acudió al sitio para retirar las unidades.

Posteriormente, los vehículos fueron trasladados al corralón correspondiente mientras las autoridades realizan las investigaciones necesarias para determinar las causas del choque y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

La vialidad fue restablecida por completo cerca de una hora después del percance, permitiendo el flujo normal en este importante tramo carretero.