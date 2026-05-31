Video revela cómo murió motorista en percance

Un video captado por cámaras de vigilancia permitió esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida un motociclista sobre la carretera que conduce a la comunidad Revolución Mexicana, a la altura de una bodega ubicada en el ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Villa Corzo.

La víctima fue identificada como Horacio de Jesús “N” (28 años), quien falleció en el lugar de los hechos tras verse involucrado en una colisión frontal contra un camión repartidor.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el joven circulaba sobre dicha vía cuando realizó una maniobra de rebase en una curva de visibilidad limitada.

Segundos después, se encontró de frente con una unidad de carga que transitaba en sentido contrario, sin que existiera margen suficiente para evitar el impacto.

El choque fue de tal magnitud que el motociclista salió proyectado varios metros sobre la carpeta asfáltica, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte de manera inmediata.

Las grabaciones también muestran que el conductor del camión detuvo su marcha algunos metros adelante tras el percance. Sin embargo, posteriormente abandonó el lugar, situación que forma parte de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes.