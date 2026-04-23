Voraces llamas consumen camión en vía de cuota

Un camión que transportaba línea blanca ardió en llamas sobre la carretera de cuota Chiapa de Corzo-San Cristóbal, a la altura del kilómetro 25.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 21:20 horas. En consecuencia, los elementos de la Guardia Nacional se movilizaron a la zona en mención para atender la emergencia.

Mercancía quemada

Al arribar, se informó que un camión de carga que transportaba línea blanca (pantallas planas y refrigeradores) se encontraba envuelto en voraces llamas.

Como pudo, el chofer logró ponerse a salvo, por lo que solicitaron el apoyo de las unidades de ataque rápido para sofocar el incendio que arrasaba el vehículo.

Tras el llamado, en minutos se constituyeron personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes comenzaron a sofocar el fuego.

Control del siniestro

Luego de realizar distintas maniobras con el apoyo de agua presurizada, la situación fue finalmente controlada.

Las autoridades acotaron que la unidad transportaba pantallas planas y refrigeradores, quedando como saldo pérdida total, aunque sin heridos por la conflagración.

Una hora más tarde, tras los protocolos, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz y remitirla al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.