Crea Somos México comité de ética
El nuevo partido político nacional Somos México anunció la conformación de un comité de ética con la intención de blindarse de la inclusión de candidatos relacionados con el cri...
Morena suspende derechos a Salvatori y Palomares
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió como medida cautelar los derechos partidistas de las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori Bojal...
Yo no soy militante de ningún partido: Ceci Flores
"Yo no soy militante de ningún partido político, quiero que quede claro, porque después de esta reunión van a empezar a tirarle con todo porque ya estoy en un partido político, ...
Padre de normalista estuvo en audiencia de Aguirre
Dos padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa siguieron el viernes por videoconferencia la audiencia en la que se dictó prisión preventiva oficiosa al exgobernador d...